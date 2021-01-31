Россиянам не нравится Путин. Не верьте клише, - американский дипломат Дэниел Фрид

31 января, 2021, 18:00

Утверждение о симпатии россиян по отношению к Владимиру Путину является стереотипным представлением и не соответствует действительности

Об этом экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Дэниэл Фрид заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV .

"Я не склонен слепо верить некоему клише якоы россиянам так сильно нравится, что ими управляет диктатор, они все такие пассивные и им всем нравится, чтобы в Кремле сидел всесильный властитель. Это не так. Демонстрации в Хабаровске, протесты в результате ареста Навального, особенно резкая реакция Путина на эти протесты свидетельствуют о том, что само по себе общество не согласно терпеть безграничный авторитаризм ", - отметил Фрид.

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Дипломат убежден, что россияне вскоре самостоятельно "лучше разберутся, как им быть".

При этом Дэниел Фрид отметил несоответствия последних действий и высказываний Путина образа "уверенного в себе человека".

"Он же всерьез беспокоится за Алексея Навального. По-настоящему уверенный в себе лидер ведет себя не так", - добавил бывший чиновник из руководства разведывательного и сектора безопасности Соединенных Штатов.

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