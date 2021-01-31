"Спасибо ОПЗЖ", "так называемая Небесная сотня", Крым и Зеленский. Новые высказывания профессора Бильченко
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
"Я благодарна ОПЗЖ за информационную поддержку борьбы с языковой украино-милитаризацией на моем примере и в целом", - написала преподавательница у себя на странице.
Также она обращается к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он воспользовался "шансом стать субъектом истины-бытия" и "вырваться из группового целого" в лице "леволиберальной гегемонии" и "национал-радикалов".
Еще несколько заявлений она сделала во время общения с телеканалом СТБ:
"- Нет понятия "Небесная сотня ", нет понятия "патриот". Если это метафора, ученый в публичной речи должен говорить "так называемая"(...).
- Как быть с доказательствами российской агрессии? Россия оккупировала Крым?
- Да, тут ничего не скажешь. Крым отняли у нас.
- Россия оккупировала?
- Ну, и что? Далее.
- Оккупировали? Вы согласны с этим?
- Я не отвечаю на маркерные вопросы".
- Напомним, Бильченко назвала у себя в фейсбуке Украину "онкобольной американской колонией", а закон об украинском языке - "опухшим лимфоузлом" . На университетских лекциях она тоже рассказывает о "неонацизме в Украине".
- Войну на Донбассе преподаватель называет "гражданской". Выступает на телевидении боевиков "ДНР", дружит с Захаром Прилепиным.
- До сих пор продолжает работать на профессорской должности.
- От собственных слов не отказывается.
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