"Спасибо ОПЗЖ", "так называемая Небесная сотня", Крым и Зеленский. Новые высказывания профессора Бильченко

31 января, 2021, 17:10

После того как начался громкий скандал по поводу высказываний профессора национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова Евгении Бильченко во время лекций и в сети, она сделала еще несколько заявлений

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

"Я благодарна ОПЗЖ за информационную поддержку борьбы с языковой украино-милитаризацией на моем примере и в целом", - написала преподавательница у себя на странице.

Также она обращается к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он воспользовался "шансом стать субъектом истины-бытия" и "вырваться из группового целого" в лице "леволиберальной гегемонии" и "национал-радикалов".

Еще несколько заявлений она сделала во время общения с телеканалом СТБ:

"- Нет понятия "Небесная сотня ", нет понятия "патриот". Если это метафора, ученый в публичной речи должен говорить "так называемая"(...).

- Как быть с доказательствами российской агрессии? Россия оккупировала Крым?

- Да, тут ничего не скажешь. Крым отняли у нас.

- Россия оккупировала?

- Ну, и что? Далее.

- Оккупировали? Вы согласны с этим?

- Я не отвечаю на маркерные вопросы".

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