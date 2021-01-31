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Espreso.tvСпорт"Шахтер" сыграл вничью с клубом, который выигрывал главный еврокубок

"Шахтер" сыграл вничью с клубом, который выигрывал главный еврокубок


фото: shakhtar.com
На тренировочном сборе в Турции "Шахтер" сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Контрольная игра "Шахтера" с "Црвеной Звездой", которая в 1991 году выиграла Кубок чемпионов, завершилась нулевой ничьей.

Контрольный матч

31 января

"Шахтер" - "Црвена Звезда" 0: 0

"Шахтер" 1-й тайм: Пятов, Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Судаков, Майкон, Тете, Марлос, Коноплянка, Фернандо.

"Шахтер" 2-й тайм: Трубин, Корниенко, Матвиенко, поздравляю, Додо, Степаненко, Маркос, Патрик, Соломон, Тайсон, Дентиньо.

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