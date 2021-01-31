"Шахтер" сыграл вничью с клубом, который выигрывал главный еврокубок
31 января, 2021, 18:31
На тренировочном сборе в Турции "Шахтер" сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Контрольная игра "Шахтера" с "Црвеной Звездой", которая в 1991 году выиграла Кубок чемпионов, завершилась нулевой ничьей.
Контрольный матч
31 января
"Шахтер" - "Црвена Звезда" 0: 0
"Шахтер" 1-й тайм: Пятов, Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Судаков, Майкон, Тете, Марлос, Коноплянка, Фернандо.
"Шахтер" 2-й тайм: Трубин, Корниенко, Матвиенко, поздравляю, Додо, Степаненко, Маркос, Патрик, Соломон, Тайсон, Дентиньо.
- Напомним, 26 января "Шахтер" обыграл в контрольном матче в Турции македонский "Силекс" и получил первую в 2021 году победу.
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