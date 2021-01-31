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Espreso.tvОбществоПарубий показал торт с горящим Кремлем, который ему подарили на день рождения

Парубий показал торт с горящим Кремлем, который ему подарили на день рождения


фото: facebook
Народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий показал фото торта с горящим Кремлем, который ему подарили друзья на день рождения

Снимок Парубий обнародовал в facebook.

"Торт с таким рисунком подарили друзья на день рождения! :) Слава Украине!", - подписал фотографию Парубий.

Андрею Парубию 31 января исполнилось 50 лет.

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