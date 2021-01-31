Парубий показал торт с горящим Кремлем, который ему подарили на день рождения
31 января, 2021, 22:08
Народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий показал фото торта с горящим Кремлем, который ему подарили друзья на день рождения
Снимок Парубий обнародовал в facebook.
"Торт с таким рисунком подарили друзья на день рождения! :) Слава Украине!", - подписал фотографию Парубий.
Андрею Парубию 31 января исполнилось 50 лет.
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