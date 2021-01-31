Оккупированный Крым поделили между собой чеченская и армянская мафии, - СМИ
Об этом со ссылкой на Крым.Реалии рассказывает Еспресо.TV.
"Больше всего крымчан тревожит, что и криминалитет хлынул в Крым. Нам, привыкшим к жизни без бандитов (спасибо генералу Геннадию Москалю, разогнавшему и пересажавшему крымские ОПГ 90-х), стало вновь неуютно от появившихся мафиозных групп на полуострове. Знающие люди говорят, что негласно Крым уже поделили армянская и чеченская мафии. Чеченскую мафию боятся не только в МВД, но и в ФСБ, знают, что "крыша" там железобетонная", - отмечается в сообщении.
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"Видимо, не зря представители крымских провластных СМИ и "самообороны" ездили на войну в Нагорный Карабах, заодно и пригласили тамошних армян в Крым", - говорится в материале.
В то же время коренные крымчане едут навсегда из Крыма или на материковую Украину, или в Турцию.
- Напомним, за счет целенаправленной миграционной политики оккупантов фактическое количество населения уже превысило 3 млн человек, что не может не сказаться на инфраструктуре полуострова.
- Кремль обеспечивает новоприбывших подъемными из расчета $30 тыс. на семью. Этого достаточно для приобретения 1-комнатной квартиры или дома небольшого или среднего размера.
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