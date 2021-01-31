Накануне акции штаба Навального задержали его пресс-секретаря и главреда сайта Mediazona

31 января, 2021, 09:05

Пресс-секретаря российского оппозиционера и антикоррупционера Алексея Навального Киру Ярмыш, которая недавно уже отбыла 9 суток административного ареста, задержали в спецприемнике по "санитарному делу"

Об этом сообщила ее адвокат Вероника Полякова, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал Znak.com.

Ярмыш является подозреваемой по части 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

"Санитарную дело" было возбуждено сразу после несанкционированных протестов в защиту Навального, прошедших в минувшую субботу, 23 января. Следствие считает, что неустановленные лица призвали неограниченный круг лиц участвовать в несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве, а акцию в числе других посетили люди, которые должны быть на самоизоляции из-за коронавируса. Это, считают в Следственном комитете РФ, создало угрозу массового заболевания людей.

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При этом юрист штаба Навального Любовь Соболь еще в пятницу, 29 января, отправлена под домашний арест, который ей предстоит отбыть до 23 марта.

В тот же день, и тоже до 23 марта, были арестованы брат оппозиционера Олег Навальный, координатор московского штаба политика Олег Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина, руководитель профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. Им надели электронные браслеты.

Сергей Смирнов (фотография - t.me/apologia)

Кроме того, вчера, 30 января, российские силовики задержали главного редактора сайта Mediazona Сергея Смирнова. Считается, что он тоже был на акции 23 января, хотя сам он утверждает, что находился дома, а сообщения о ходе событий брал от корреспондентов и из открытых источников.

Напомним, сегодня, 31 января, запланированы новые "несанкционированные акции" в защиту Навального, взятого под стражу после возвращения с лечения в Германии, где он находился после совершения на него покушения.

Центр Москвы и крупнейших городов Сибири, Урала и Дальнего Востока пока перекрыты. Не работает метро, глушится связь.

30 января следователи из РФ объявили в розыск "спонсора Навального", который скрывается в Украине.

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