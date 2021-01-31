На Героев Сталинграда в Харькове горит общежитие

31 января, 2021, 14:11

Днем в воскресенье, 31 января 2021 года, в городе Харькове загорелось общежитие

Здание расположено на проспекте Героев Сталинграда, 39, передает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Glavnoe.ua.

Причины возгорания пока не известны.

Информации о пострадавших также нет.

Работают пожарные. Жители эвакуированы.

На размещенных в соцсетях кадрах видно, что дым идет из нескольких окон одновременно.

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