Количество задержанных на акциях протеста в России превысило 3300 человек

31 января, 2021, 16:17

В воскресенье, 31 января, в России во время акций в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали более 3300 человек

Об этом сообщает ОВД-Инфо .

По информации российских правозащитников, по состоянию на 16:10 по киевскому времени количество задержанных достигло 3329 человек.

Больше всего задержанных в Москве - 933 человека. В Санкт-Петербурге силовики схватили 591 человека.

Среди других городов в лидерах Красноярск (194), Владивосток (120), Нижний Новгород (118) и Новосибирск (103).

В общем известно о задержании почти в 80 городах РФ.

Напомним, 31 января во время разгонов массовых акций в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального сотрудники МВД РФ не давали протестующим отражать задержанных и применялись дубинки и слезоточивый газ.

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