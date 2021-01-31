Дубль Неймара не спас ПСЖ от сенсационного поражения в чемпионате Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Лорьян" повел в счете на 36-й минуте, когда отличился Лоран Абержель. В конце первого тайма Неймар реализовал пенальти и восстановил равновесие. На 57-й минуте бразилец вновь забил с одиннадцатиметрового и вывел ПСЖ вперед.
"Лорьян" отыгрался на 80-й минуте усилиями Иоанна Виссена. В компенсированное арбитром время победу аутсайдеру принес Теремас Моффит.
"Лорьян" выиграл у ПСЖ 3: 2, набрал 18 очков и занимает 18-е место. ПСЖ с 45 пунктами идет третьим и отстает от лидера - "Лилля" - на 3 балла.
Чемпионат Франции
22-й тур
31 января
"Лорьян" - ПСЖ 3: 2
Голы: Абержель, 36, Висс, 80, Моффит, 90 + 2 - Неймар, 45 (пен.), 57 (пен.)
- 28 января стало известно, что новый главный тренер французского ПСЖ Почеттино пригласил в свою команду капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-