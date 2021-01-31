Дубль Неймара не спас ПСЖ от сенсационного поражения в чемпионате Франции

31 января, 2021, 19:39

Несмотря на дубль бразильского футболиста Неймара, ПСЖ проиграл аутсайдеру чемпионата Франции - "Лорьяну"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Лорьян" повел в счете на 36-й минуте, когда отличился Лоран Абержель. В конце первого тайма Неймар реализовал пенальти и восстановил равновесие. На 57-й минуте бразилец вновь забил с одиннадцатиметрового и вывел ПСЖ вперед.

"Лорьян" отыгрался на 80-й минуте усилиями Иоанна Виссена. В компенсированное арбитром время победу аутсайдеру принес Теремас Моффит.

"Лорьян" выиграл у ПСЖ 3: 2, набрал 18 очков и занимает 18-е место. ПСЖ с 45 пунктами идет третьим и отстает от лидера - "Лилля" - на 3 балла.

Чемпионат Франции

22-й тур

31 января

"Лорьян" - ПСЖ 3: 2

Голы: Абержель, 36, Висс, 80, Моффит, 90 + 2 - Неймар, 45 (пен.), 57 (пен.)

28 января стало известно, что новый главный тренер французского ПСЖ Почеттино пригласил в свою команду капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

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