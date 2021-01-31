Центри Москвы и крупнейших городов Сибири, Урала и Дальнего Востока перекрыты. Не работает метро, глушится связь
Причиной таких действий Главное управление МВД России в Москве называет намеченную на сегодня "несогласованную акцию", рассказывает Еспресо.TV.
Кроме того, в воскресенье также будут изменения в движении общественного наземного транспорта.
Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, отметили в МВД РФ.
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В свою очередь Генпрокуратура РФ предупредила граждан, что "провокационные и насильственные действия" участников таких акций могут быть квалифицированы по статье УК о массовых беспорядках.
По действующему российскому законодательству наказанием за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, поджогами, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, ядовитых или других веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также за оказание вооруженного сопротивления представителю власти может быть лишение свободы на срок от 8 до 15 лет (статья 212 УК РФ).
Участие в массовых беспорядках, перечисленных выше, грозит лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (статья 212 УК РФ).
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При этом в таких городах, как Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург, Томск, Хабаровск, Владивосток, которые расположены в других часовых поясах и где, соответственно, все происходит раньше, чем в Москве, предприняты аналогичные меры.
Во Владивостоке и Хабаровске уже начались задержания людей.
Все они - что в Москве, что в Сибири - выходят на защиту взятого под стражу оппозиционера и антикоррупционера Алексея Навального.
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