Центри Москвы и крупнейших городов Сибири, Урала и Дальнего Востока перекрыты. Не работает метро, глушится связь

31 января, 2021, 08:17

С самого утра воскресенья, 31 января 2021 года, в столице РФ введены значительные ограничения на передвижение людей в центральной части города. Также на вход и выход закрываются семь станций метро - "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город"

Причиной таких действий Главное управление МВД России в Москве называет намеченную на сегодня "несогласованную акцию", рассказывает Еспресо.TV.

Кроме того, в воскресенье также будут изменения в движении общественного наземного транспорта.

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, отметили в МВД РФ.

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В свою очередь Генпрокуратура РФ предупредила граждан, что "провокационные и насильственные действия" участников таких акций могут быть квалифицированы по статье УК о массовых беспорядках.

По действующему российскому законодательству наказанием за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, поджогами, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, ядовитых или других веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также за оказание вооруженного сопротивления представителю власти может быть лишение свободы на срок от 8 до 15 лет (статья 212 УК РФ).

Участие в массовых беспорядках, перечисленных выше, грозит лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (статья 212 УК РФ).

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При этом в таких городах, как Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург, Томск, Хабаровск, Владивосток, которые расположены в других часовых поясах и где, соответственно, все происходит раньше, чем в Москве, предприняты аналогичные меры.

Во Владивостоке и Хабаровске уже начались задержания людей.

Все они - что в Москве, что в Сибири - выходят на защиту взятого под стражу оппозиционера и антикоррупционера Алексея Навального.

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