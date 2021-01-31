Боевики из Донецка получили первую партию вакцины из РФ. Но неофициально, потому что вдруг что-то пойдет не так

31 января, 2021, 13:31

Сегодня, 31 января 2021 года, в оккупированный российскими войсками украинский город Донецк прибыла первая партия произведенной в РФ вакцины от коронавируса "Спутник V"

Об этом сообщило "министерство здравоохранения" террористической группировки "ДНР", передает Еспресо.TV.

Было доставлено несколько тысяч доз, уточнил главарь "ДНР" Денис Пушилин. По его словам, теперь партии вакцины якобы будут поступать на регулярной основе.

Он добавил, что с доставки "Спутника V" начинается "вакцинация на подконтрольной группировке территории", приводит его слова портал Новости Донбасса.

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Вместе с тем, проукраинский блог Donetchanyn, отслеживающий состояние дел в ОРДО, обнародовал доказательства того, что российские правительственные структуры открещиваются от поставок вакцины на оккупированные территории Украины.

В частности, с таким заявлением выступил "Российский фонд прямых инвестиций".

"Очевидно, вакцина будет поставляться неофициально - по внутрироссийской программе. Почему? Потому что если народ на оккупированных начнет от нее умирать, государство (российское, - ред.) не будет брать на себя ответственность и скажет, что ее туда поставили какие-то "ихтамнеты", - отмечает Donetchanyn.

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