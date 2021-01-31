31 января на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины

31 января, 2021, 18:16

31 января на Донбассе российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье, недалеко от населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций по миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа "КРЫЛО", но умелыми действиями наших защитников БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Вблизи Лебединского российско-оккупационные войска осуществили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а в пригороде Авдеевки - из крупнокалиберного пулемета.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

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