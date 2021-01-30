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Зеленский дал интервью HBO и признался, что сердит на Трампа


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несколько сердит на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа

Об этом сообщает программа телеканала HBO Axios в twitter.

Интервью Зеленского программе Axios будет полностью обнародовано 31 января. Сейчас канал обнародовал фрагмент, в котором президент Украины отвечает на вопросы о его отношениях с бывшим главой Белого дома.

На вопрос ведущего: "Я вижу, вы сердиты на президента Трампа. Может, немного?" Зеленский ответил: "Совсем немного".

Напомним, в 2019 году Дональда Трампа обвинили, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским он мог требовать открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена и угрожал заблокировать поставки в нашу страну летального оружия. Поэтому против Трампа была возбуждена процедура импичмента.

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