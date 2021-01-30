Владимир Зеленский был "лифтом" для "Слуг народа" до остановки "Верховная Рада", - Портников

30 января, 2021, 19:52

Монобольшинства уже не существует. Зеленский был лифтом для них в Верховную Раду, а дальше их ничто не объединяет

Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников в эфире ток-шоу "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV .



"Фракцию "Слуга народа" объединяет не Владимир Зеленский , а "лифт", которым для них он стал. Все эти люди сели в лифт. И, условно говоря, все нажали кнопку "Верховная Рада". Они вышли и дальше их ничего не объединяет. Там есть люди проукраинской позиции, пророссийской позиции, есть люди, которые поддерживают интересы Коломойского, а есть и люди, которые лоббируют интересы Ахметова. То есть, фактически, единого монобольшинства не существует. Есть законы, за которые они еще могут проголосовать. Например, последний - о референдуме за народовластие. За такие законы они будут голосовать, потому что для каждого из них этот законопроект ничего не изменит. Он не интересует Коломойского и Ахметова, так как никаких денег он не принесет", - заявил Портников.



Виталий Портников также добавил, что как только речь идет о важных вопросах, ситуация меняется сразу. Например, кадровые вопросы. Он добавил, что в таких вопросах уже даже президент для них не указ.



"Вспомните слова Богдана о том, что их фракция будет управляемой максимум год. Все так и получилось. Сейчас мы фактически имеем неуправляемый парламент. Ведь непопулярные решения фракция поддерживает, а уже важны кадровые ротации приводят к конфликту интересов. Как было с голосованием за назначение министром энергетики Юрия Витренко", - добавил публицист.



Напомним, 28 января Верховная Рада во второй раз не смогла назначить Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики