Владимир Зеленский был "лифтом" для "Слуг народа" до остановки "Верховная Рада", - Портников
Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников в эфире ток-шоу "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV .
"Фракцию "Слуга народа" объединяет не Владимир Зеленский , а "лифт", которым для них он стал. Все эти люди сели в лифт. И, условно говоря, все нажали кнопку "Верховная Рада". Они вышли и дальше их ничего не объединяет. Там есть люди проукраинской позиции, пророссийской позиции, есть люди, которые поддерживают интересы Коломойского, а есть и люди, которые лоббируют интересы Ахметова. То есть, фактически, единого монобольшинства не существует. Есть законы, за которые они еще могут проголосовать. Например, последний - о референдуме за народовластие. За такие законы они будут голосовать, потому что для каждого из них этот законопроект ничего не изменит. Он не интересует Коломойского и Ахметова, так как никаких денег он не принесет", - заявил Портников.
Виталий Портников также добавил, что как только речь идет о важных вопросах, ситуация меняется сразу. Например, кадровые вопросы. Он добавил, что в таких вопросах уже даже президент для них не указ.
"Вспомните слова Богдана о том, что их фракция будет управляемой максимум год. Все так и получилось. Сейчас мы фактически имеем неуправляемый парламент. Ведь непопулярные решения фракция поддерживает, а уже важны кадровые ротации приводят к конфликту интересов. Как было с голосованием за назначение министром энергетики Юрия Витренко", - добавил публицист.
Напомним, 28 января Верховная Рада во второй раз не смогла назначить Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики
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