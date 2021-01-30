В Одесской области до сих пор обесточены 75 населенных пунктов и осложнен проезд
В Одесской - 75, Николаевская - 33. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой наГосударственную службу по чрезвычайным ситуациям .
Остается ограниченным движение:
Одесская область - тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса-Кучурган.
Николаевская область - тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.
ГСЧС продолжает расчистку дорожного полотна на участке дороги от села Геннивка в направлении Одесской области. Всего пройдено и расчищено 65 км дорожного полотна.
К расчистке дорог на Причерноморье Службы автомобильных дорог привлечено 1 тыс. 30 человек и 840 ед. техники.
- Напомним, на днях в Одесской и Николаевской областях выпала месячная норма снега.
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