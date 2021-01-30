В Кыргызстане предъявили обвинение главе пресс-службы бывшего президента
В Прессрелизы ведомства он фигурирует как "А.Н.С.", передает Еспресо.TV .
Очевидно, речь идет о Анаркулова Нургазы Сеитказийовича .
Речь идет о якобы вымогательстве им взятки в особо крупном размере.
"Установлено, что" А.Н.С. ", злоупотребляя занимаемым должностным положением и с целью личного материального обогащения, требовал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении", - информирует государственный комитет нацбезопасности Кыргызстана.
Начато досудебное производство по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 326 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса КР.
- 27 января по схожему обвинению в коррупции был задержан бывший премьер Кыргызстана Мухаммедкалий Абилгазиев.
- В четверг, 28 января, состоялась инаугурация нового президента страны Садира Жапарова, который победил на выборах 10 января .
- Задержанный сегодня Анаркулов был назначен по Сооронбая Жээнбекова, предшественника Жапарова.
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