В Кыргызстане предъявили обвинение главе пресс-службы бывшего президента

30 января, 2021, 11:00

Сегодня, 30 января 2021 года, сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстанской Республики задержали заведующего отделом информационной политики Аппарата президента КР

В Прессрелизы ведомства он фигурирует как "А.Н.С.", передает Еспресо.TV .

Очевидно, речь идет о Анаркулова Нургазы Сеитказийовича .

Речь идет о якобы вымогательстве им взятки в особо крупном размере.

"Установлено, что" А.Н.С. ", злоупотребляя занимаемым должностным положением и с целью личного материального обогащения, требовал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении", - информирует государственный комитет нацбезопасности Кыргызстана.

Начато досудебное производство по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 326 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса КР.

27 января по схожему обвинению в коррупции был задержан бывший премьер Кыргызстана Мухаммедкалий Абилгазиев.

В четверг, 28 января, состоялась инаугурация нового президента страны Садира Жапарова, который победил на выборах 10 января .

Задержанный сегодня Анаркулов был назначен по Сооронбая Жээнбекова, предшественника Жапарова.

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