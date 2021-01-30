В Харькове мужчина упал на рельсы подземки

30 января, 2021, 13:31

Сегодня, 30 января 2021 года, в 11:28 года на станции "Дворец спорта" Харьковского метрополитена произошло падение пассажира на рельсы

Подробности со ссылкой на местный портал Glavnoe.ua рассказывает Еспресо.TV .

Как сообщили в пресс-службе предприятия, после того как с контактного рельса было снято напряжение, пассажира были оперативно выведены на платформу.

"В 11:30 было подано напряжение. Сейчас с пассажиром работают правоохранители", - отметили в КП "Харьковский метрополитен".

В метро Харькова пассажир упал на рельсы pic.twitter.com/DwoYg1SL4w - glavnoe.ua (@glavnoe_ua) January 30, 2021

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