В Харькове мужчина упал на рельсы подземки
30 января, 2021, 13:31
Сегодня, 30 января 2021 года, в 11:28 года на станции "Дворец спорта" Харьковского метрополитена произошло падение пассажира на рельсы
Подробности со ссылкой на местный портал Glavnoe.ua рассказывает Еспресо.TV .
Как сообщили в пресс-службе предприятия, после того как с контактного рельса было снято напряжение, пассажира были оперативно выведены на платформу.
"В 11:30 было подано напряжение. Сейчас с пассажиром работают правоохранители", - отметили в КП "Харьковский метрополитен".
В метро Харькова пассажир упал на рельсы pic.twitter.com/DwoYg1SL4w- glavnoe.ua (@glavnoe_ua) January 30, 2021
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