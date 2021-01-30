В Каменском произошел взрыв в 5-этажке. Есть пострадавшие

30 января, 2021, 14:00

В результате взрыва, произошедшего утром 30 января 2021 года в однокомнатной квартире на 5-м этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Каменское, улице Матросова, 23 (2-й подъезд), пострадали два человека

Сообщение о взрыве поступило в Службу спасения "101" в 11:37. По предварительной информации, озвученной руководителем ГСЧС в Каменском Владимиром Яремой, взрыв привел к разрушению перестенки между домами № 29 и 30. выбиты стекла в окнах, выбиты двери, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на мисцевие издание Sobitie .

Пострадали два человека: подросток 2005 года рождения (с 30-й квартиры) и человек 1991 года рождения (из квартиры № 29), которого спасатели вынесли на носилках.

Пострадавшие направлены в больницу города Каменское.

Как сообщил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач, по предварительной информации, произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире без последующего горения.

Разрушений несущих конструкций не обнаружили. Погибших не было.

Подъезд отключены от газоснабжения. Причина взрыва устанавливается.

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