Украинская Википедия проводит конкурс по случаю 17-летия

30 января, 2021, 08:57

Сегодня, 30 января 2021 года, украинской Википедии исполняется 17 лет

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

"Чтобы поздравить ее с днем рождения, призываем всех подарить Википедии хотя бы одну статью", - обращается ресурс до пользователей.

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По этому случаю под эгидой ОО "Викимедиа Украина" проводится викимарафон по написанию справочных статей на заданную тематику.

Подробности ЗДЕСЬ .

Все участники и участницы получат подарки и сувениры.

Справка

Викифлешмобы (впоследствии - викимарафоны) проводятся ежегодно с 2014 года.

Идею проведения викифлешмобив в украинской Википедии одним из первых высказал Игорь Костенко, корреспондент Википедии с Небесной сотни.

Напомним, в течение 2020 года посещаемость украинской Википедии выросла на 21% .

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