Украинская Википедия проводит конкурс по случаю 17-летия
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
"Чтобы поздравить ее с днем рождения, призываем всех подарить Википедии хотя бы одну статью", - обращается ресурс до пользователей.
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По этому случаю под эгидой ОО "Викимедиа Украина" проводится викимарафон по написанию справочных статей на заданную тематику.
Подробности ЗДЕСЬ .
Все участники и участницы получат подарки и сувениры.
Справка
Викифлешмобы (впоследствии - викимарафоны) проводятся ежегодно с 2014 года.
Идею проведения викифлешмобив в украинской Википедии одним из первых высказал Игорь Костенко, корреспондент Википедии с Небесной сотни.
- Напомним, в течение 2020 года посещаемость украинской Википедии выросла на 21% .
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