Украинец Зозуля забил победный гол в чемпионате Испании

30 января, 2021, 21:15

Украинский форвард Роман Зозуля забил гол и принес "Альбасете" победу над "Овьедо" во втором дивизионе чемпионата Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 23-м туре испанского первенства в Сегунде, Зозуля забил в ворота "Овьедо" на 58-й минуте. Гол украинца стал победным для "Альбасете", который занимает в турнирной таблице 17-е место.

31-летний Роман Зозуля в нынешнем сезоне сыграл за "Альбасете" 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Чемпионат Испании

2-й дивизион

23-й тур

30 января

"Овьедо" - "Альбасете" 0:1

Гол: Зозуля, 58

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