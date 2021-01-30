Украинец Зозуля забил победный гол в чемпионате Испании
30 января, 2021, 21:15
Украинский форвард Роман Зозуля забил гол и принес "Альбасете" победу над "Овьедо" во втором дивизионе чемпионата Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 23-м туре испанского первенства в Сегунде, Зозуля забил в ворота "Овьедо" на 58-й минуте. Гол украинца стал победным для "Альбасете", который занимает в турнирной таблице 17-е место.
31-летний Роман Зозуля в нынешнем сезоне сыграл за "Альбасете" 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Чемпионат Испании
2-й дивизион
23-й тур
30 января
"Овьедо" - "Альбасете" 0:1
Гол: Зозуля, 58
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-