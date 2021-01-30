Турция готовится к операции против курдов Ирака, - СМИ

30 января, 2021, 12:54

Турецкая армия готовится ко вторжению на север Ирака, в районе Синджара, где расположены базы запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК)

Об этом, как рассказывает Эспрессо.TV со ссылкой на источник в Иракском Курдистане сообщает иранское новостное агентство Mehr .

По предварительным данным, турецкая армия подготовила в районе Канимасси на подступах к Синджару плацдарм для проведения наступательной операции, где в настоящее время сосредоточена группировка сил численностью около 2500 военнослужащих. Здесь также оборудована взлетно-посадочная полоса для самолетов и вертолетов ВВС Турции.

Ссылаясь на недавний визит министра обороны Турции Хулуси Акара к Эрбиле, столице Иракского Курдистана, собеседник журналистов сказал, что курдский региональное правительство согласилось с турецкой операцией в Синджаре.

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