Турция готовится к операции против курдов Ирака, - СМИ
Об этом, как рассказывает Эспрессо.TV со ссылкой на источник в Иракском Курдистане сообщает иранское новостное агентство Mehr .
По предварительным данным, турецкая армия подготовила в районе Канимасси на подступах к Синджару плацдарм для проведения наступательной операции, где в настоящее время сосредоточена группировка сил численностью около 2500 военнослужащих. Здесь также оборудована взлетно-посадочная полоса для самолетов и вертолетов ВВС Турции.
Ссылаясь на недавний визит министра обороны Турции Хулуси Акара к Эрбиле, столице Иракского Курдистана, собеседник журналистов сказал, что курдский региональное правительство согласилось с турецкой операцией в Синджаре.
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