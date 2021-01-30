Телеканал "Киев" извинился за высмеивание украинского языка своим ведущим и продюсером

30 января, 2021, 11:41

По итогам внутреннего расследования руководство телеканала "Киев" приняло решение отстранить от эфира ведущего утреннего шоу Вячеслава Соломко. Причиной этого стало видео в Tik Tok, на которых он высмеивает украинский язык

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

"Телеканал не имеет никакого отношения к созданию этих видео. На своем Facebook автор принес свои извинения. Он уверяет, что не имел целью оскорбить чувства людей. Видео, в котором в шутливой форме сравниваются слова украинского и русского языков, не имело целью высмеять украинский или украинский язык. Видеозапись имела исключительно развлекательный характер.

Все эти видео были размещены только на собственной странице в TikTok Вячеслава Соломки. Также сообщаем, что они не были размещены на странице телеканала "Киев", - говорится в распространенном по этому поводу обращении .

Кроме того, поскольку видео были записаны в офисе телеканала "Киев", а на одном из них фигурировала продюсер программы "Киев. Утро" Наталья Дубовик, телекомпания также "считает нужным принести свои извинения перед всеми, кого могли оскорбить эти записи".

Учитывая то, что отснятые кадры затрагивают чувствительную тему для многих украинцев и могут трактоваться двусмысленно, что должен был предвидеть автор видео, "пока Вячеслава Соломко отстранен от ведения эфира".

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