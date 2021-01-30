Режим Лукашенко подготовил документы для запрета главного символа протестов в Беларуси

30 января, 2021, 22:22

Генеральная прокуратура Беларуси намерена запретить бело-красно-белый флаг, который стал главным символом протестов против режима Александра Лукашенко

Об этом сообщает Радио Свобода .

О том, что Генпрокуратура Беларуси может признать экстремистским бело-красно-белый флаг, заявил один из представителей ведомства в эфире государственного телеканала 29 января.

В Генпрокуратуре сообщили, что к ним якобы поступило коллективное обращение более ста граждан, которые просят запретить флаг через суд, и такой пакет документов ведомство уже готовит.

По данным прокуратуры в обращении говорится, что этот флаг ассоциируется с немецкой оккупацией во время Второй мировой войны. Эта символика в современной Беларуси формально не запрещена.

Бело-красно-белый флаг был государственным в Беларуси в 1991-1995 годах и в Белорусской Народной Республике, которая возникла после распада Российской империи в 1918 году, но просуществовала всего несколько месяцев.

В декабря 2020 года стало известно, что администрация Лукашенко и официальная наука готовят почву уголовной статьи за БКБ-флаг.

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