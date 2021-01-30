Появилось видео крушения судна Arvin с украинцами на борту

30 января, 2021, 14:56

В сети появилось видео последних минут грузового судна Arvin, которое 17 января затонуло близ северной Турции

Запись обнародован в субботу, 30 января 2021, одесским 7 каналом, передает Еспресо.TV.

На видео видно, как судно ломается от удара об одну из волн.

После этого некоторое время Arvin еще держится на плаву, однако вскоре задняя часть заламывается наверх.

Также слышно, как моряки с помощью рации зовут на помощь, а капитан отдает распоряжение надевать спасательные жилеты.

"Наше судно сломано... Помогите нам", - умоляли моряки.

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Трагедия произошла неподалеку от турецкого порта Айдын.

Судно шло из Поти (Грузия) в Болгарию.

Около 12:20 поступило сообщение о том, что сухогруз внезапно раскололся на две части и начал тонуть.

Судно затонуло за пять минут.

Семь человек удалось спасти (шестеро из них - граждане Украины).

Еще пятеро - погибли, среди них - четверо украинцев.

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