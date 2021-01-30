Посол США в РФ заявил, что антироссийские санкции ослаблять не будут

30 января, 2021, 20:55

Посол США в России Джон Салливан заверил, что Соединенные Штаты не собираются ослаблять санкции против РФ

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу "Дождь".

По словам Салливана, США и Евросоюз не планируют ослаблять санкции против Москвы, введенные, в частности, из-за аннексии Крыма.

Он заверил, что подход Вашингтона к Украине и Минским соглашениям не меняется, Соединенные Штаты Америки продолжат диалог по Донбассу в различных форматах, в том числе "нормандском". Комментируя публикацию на сайте американской дипмиссии о несогласованных акциях протеста против ареста российского оппозиционера Алексея Навального, Салливан сказал, что это было сделано для безопасности граждан США.

Посол отметил, что американцам не стоит ходить на митинги в России. Ранее сообщение на сайте дипмиссии вызвало резкую критику российского МИД, где назвали действия посольства вмешательством во внутренние дела РФ.

Дипломат отметил, что у Вашингтона и Москвы есть разногласия по всем вопросам, связанных с отравлением Навального и его арестом по возвращении из лечения в Германии.

Напомним, президент США Джо Байден 26 января провел первую телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнив в числе других важных вопросов, что Америка твердо поддерживает суверенитет Украины.

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