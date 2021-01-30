Под Марьинкой оккупанты ранили двух украинских военных
30 января, 2021, 16:50
30 января на Донетчине, в результате обстрела российских оккупантов, ранения получили двое украинских военных
Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в facebook.
"30 января, около 13:00 в результате обстрела противником в районе Марьинки получили ранения двое военнослужащих ВСУ. Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Украинской сторонй СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
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