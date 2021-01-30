От ранения на Донбассе в госпитале умер младший сержант Роман Дзюбенко

30 января, 2021, 14:32

Сегодня утром, 30 января 2021 года, перестало биться сердце командира отделения, младшего сержанта 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Дзюбенко Романа Васильевича

Пять дней назад в результате обстрела со стороны российских оккупантов Дзюбенко получил сквозное пулевое ранение головы, рассказывает Еспресо.TV .

"Воин был в крайне тяжелом состоянии, медики боролись за его жизнь до последнего. Но, к сожалению, мы его потеряли", - заявляет бригада.

По данным журналистки Анастасии Нагорной Дзюбенко является третьим украинским боевым погибшим с начала 2021 года.

Вот отрывок из посвященного Роману сообщения Анастасии:

"У него в июле родился сын. Молодая жена осталась на Луганщине.

Смертельное ранение в голову не позволило даже транспортировать его с мобильного военного госпиталя.

Если вы вдруг захотите помочь его семье, то карта его жены Насти - 5168757406936742.

Светлая память бойцу ".

Справка

26-летний украинский военный Роман Дзюбенко был ранен вечером 26 января неподалеку от Новоалександровки на Луганщине. Во время обстрела вражеская пуля попала ему в голову.

Мужчина выжил, но находился в крайне тяжелом состоянии.

Дзюбенко родом из прифронтового Вильхового Луганской области. Воевать пошел в 2019-м, после оккупации родного села.

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