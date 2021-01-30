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Espreso.tvОбществоОт ранения на Донбассе в госпитале умер младший сержант Роман Дзюбенко

От ранения на Донбассе в госпитале умер младший сержант Роман Дзюбенко

Сегодня утром, 30 января 2021 года, перестало биться сердце командира отделения, младшего сержанта 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Дзюбенко Романа Васильевича

Пять дней назад в результате обстрела со стороны российских оккупантов Дзюбенко получил сквозное пулевое ранение головы, рассказывает Еспресо.TV .

"Воин был в крайне тяжелом состоянии, медики боролись за его жизнь до последнего. Но, к сожалению, мы его потеряли", - заявляет бригада.

По данным журналистки Анастасии Нагорной Дзюбенко является третьим украинским боевым погибшим с начала 2021 года.

Вот отрывок из посвященного Роману сообщения Анастасии:

"У него в июле родился сын. Молодая жена осталась на Луганщине.

Смертельное ранение в голову не позволило даже транспортировать его с мобильного военного госпиталя.

Если вы вдруг захотите помочь его семье, то карта его жены Насти - 5168757406936742.

Светлая память бойцу ".

Справка

26-летний украинский военный Роман Дзюбенко был ранен вечером 26 января неподалеку от Новоалександровки на Луганщине. Во время обстрела вражеская пуля попала ему в голову.

Мужчина выжил, но находился в крайне тяжелом состоянии.

Дзюбенко родом из прифронтового Вильхового Луганской области. Воевать пошел в 2019-м, после оккупации родного села.

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