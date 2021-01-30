Нескоромного объявили в розыск. Свидетельство о госизмене проверяется, - источник

30 января, 2021, 14:22

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (ГСУ СБУ) объявили в розыск бывшего первого заместителя главы СБУ полковника Дмитрия Нескоромного

Об этом в субботу, 20 января 2021 года, агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-центре спецслужбы, передает Еспресо.TV .

"Его местонахождение не установлено", - отметил собеседник издания.

В СБУ также отметили, что проверяется наличие в действиях Нескоромного признаков государственной измены.

"Следователи, в частности, анализируют материалы, опубликованные 29 января в СМИ, о наличии в действиях Дмитрия Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена", - отметили в пресс-центре.

27 января Нескоромного объявили о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова.

Согласно информации правоохранителей, установлено, что Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ полковником Юрием Расюк решил убить Наумова.

"Среди доказательств, подтверждающих это: видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюк, Нескоромная и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали", - отметили в спецслужбе.