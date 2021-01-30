Нескоромного объявили в розыск. Свидетельство о госизмене проверяется, - источник
Об этом в субботу, 20 января 2021 года, агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-центре спецслужбы, передает Еспресо.TV .
"Его местонахождение не установлено", - отметил собеседник издания.
В СБУ также отметили, что проверяется наличие в действиях Нескоромного признаков государственной измены.
"Следователи, в частности, анализируют материалы, опубликованные 29 января в СМИ, о наличии в действиях Дмитрия Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена", - отметили в пресс-центре.
27 января Нескоромного объявили о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова.
Согласно информации правоохранителей, установлено, что Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ полковником Юрием Расюк решил убить Наумова.
"Среди доказательств, подтверждающих это: видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюк, Нескоромная и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали", - отметили в спецслужбе.
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-