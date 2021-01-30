Не стало гитариста группы The Animals
С таким заявлением выступила его бывшая звукозаписывающая компания Abkco, передает Еспресо.TV со ссылкой на Deadline .
Валентайн был членом-учредителем британской группы The Animals.
Композиция House of the Rising Sun была №1 по популярности в 1964 году в Великобритании, США и Канаде и входит в список лучших песен всех времен от Rolling Stone.
За 30 лет, в 1994, группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.
В 1969 году музыкант выпустил на Capitol Records сольный альбом под названием All in Your Head.
Валентайн несколько раз выходил из состава The Animals и снова туда возвращался.
В последнее время Валентайн гастролировал Соединенными Штатами с командой Skiffledog.
У него осталась жена Жермен Валентайн.
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