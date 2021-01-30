Не стало гитариста группы The Animals

30 января, 2021, 10:38

Гитарист Хилтон Валентайн, чей незабываемый риф в классическом произведении The Animals под названием House of the Rising Sun вывел песню на первое место в хит-парадах, умер в пятницу, 29 января 2021 года, на 77-м году жизни

С таким заявлением выступила его бывшая звукозаписывающая компания Abkco, передает Еспресо.TV со ссылкой на Deadline .

Валентайн был членом-учредителем британской группы The Animals.

Композиция House of the Rising Sun была №1 по популярности в 1964 году в Великобритании, США и Канаде и входит в список лучших песен всех времен от Rolling Stone.

За 30 лет, в 1994, группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.

В 1969 году музыкант выпустил на Capitol Records сольный альбом под названием All in Your Head.

Валентайн несколько раз выходил из состава The Animals и снова туда возвращался.

В последнее время Валентайн гастролировал Соединенными Штатами с командой Skiffledog.

У него осталась жена Жермен Валентайн.

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