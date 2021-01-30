На Киевщине будут судить банду вымогателей во главе с подполковником СБУ

30 января, 2021, 09:11

В Киевской области перед судом предстанут участники вооруженной банды, которіе похищали людей, требовали деньги и совершали разбои

Преступная группа состояла из семи человек, где двое - работники оперативных подразделений Национальной полиции, а организатор - подполковник СБУ, рассказывает Еспресо.TV .

"Разоблачили преступную деятельность вооруженной банды работники полиции Киевщины, сотрудники ГУ СБУ в Киеве и Киевской области по процессуальным руководством прокуратуры Киевской области. В спецоперации по задержанию фигурантов также участвовали спецназовцы - бойцы корда и батальона полиции особого назначения", - говорится в сообщении Нацполиции .

С целью обеспечения существования, обогащения и функционирования организованной вооруженной банды между ее участниками был разработан единый план с распределением функций каждого из его фигурантов, состоящий из нескольких пунктов. Прежде всего - это похищение пострадавших, в дальнейшем - вымогательство у них денег. Также совершение разбойных нападений, сопряженных с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья людей.

Материальный ущерб, причиненный злоумышленниками жителям Киевщины и столичным жителям, достигают почти 5 млн грн.

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Во время проведения досудебного расследования установлено 11 фактов правонарушений, совершенных этими злоумышленниками.

Фигурантам сообщений о подозрении в совершении ст. 257 (организация и участие в составе вооруженной банды с целью нападения на отдельных лиц), ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч.4 ст. 189 (вымогательство), ч.4 ст. 187 (разбой), ч.1 ст. 263 (хранении и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование следственным управлением полиции Киевщины завершено, обвинительный акт по согласованию прокуратуры области направлено в суд.

Максимальное наказание, которое им грозит, это заключение до 15 лет с конфискацией имущества.

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