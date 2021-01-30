Мэр Витебска, сыновей которого судили за выступления против Лукашенко, ушел в отставку

30 января, 2021, 09:32

Председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин подал в отставку - с официально озвученной формулировкой "в связи с переходом на другую работу"

Об этом утром субботы, 30 января 2021 года, во время прямой линии с жителями Витебска сообщил управляющий делами горисполкома Виталий Руденя, передает Еспресо.TV со ссылкой на минский портал TUT.by .

В должности витебского мэра Вадим Зарянкин работал последний день 29 января.

"Вадим Владимирович подал в отставку - в связи с переходом на другую работу. Где он будет работать, сказать не могу. Когда трудоустроиться, тогда [станет известно]", - сказал Руденя.

На уточняющий вопрос "Была ли это личная инициатива Вадима Владимировича - подать в отставку?" управляющий дело ответил:

"Да, абсолютно правильно".

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Зарянкин был витебским мэром год - Лукашенко согласовал его назначение 30 января 2020 года. До этого Зарянкин возглавлял областной Комитет госконтроля.

Зарянкину - 57 лет, он родился в селе Бель Дубровенского района, окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию.

На Спереди Зарянкина как мэра выпал сложный период: коронавирус и очередные так называемые выборы президента, переросшие в массовые протесты и репрессии.

"У Вадима Зарянкина - двое сыновей Вадимир и Филипп. И обоих задержали после выборов президента", - отмечает TUT.by.

Старшего сына витебского мэра Вадимира Зарянкина силовики задержали 12 октября. У витебского магазина "Рига", куда человек приехал за покупками, его вытащили прямо из-за руля авто, доставили в райуправление, а затем в СИЗО. За два дня в тюрьме состоялся суд, но заседание перенесли, а Вадимира отпустили из-под стражи.

Рассмотрели дело уже в начале декабря. Вадимирв признали виновным в правонарушении по статье 23.34 КоАП и дали 10 суток административного ареста. Однако после суда Вадимира не задержали. Он решил опротестовать решение в областном суде.

В сентябре суд наказал и младшего сына - Филиппа, административным арестом за участие в марше против инаугурации Лукашенко. Парень утверждал, что в акции участия не принимал, а шел домой с работы.

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