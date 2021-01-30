Коронавирус в Украине: за сутки заразились 5 тыс., выздоровели 11 тыс.
30 января, 2021, 09:58
По состоянию на утро субботы, 30 января 2021 года, в Украине насчитывается 4685 новых, выявленных за последние сутки, случаев заражения COVID-19
При этом за этот же период времени выздоровели 11317 человек. Таковы данные Совета национальной безопасности и обороны Украины , передает Еспресо.TV .
Показатели по стране:
обнаружено - 1216278 (+4 685)
умерло - 22628 (+149)
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выздоровели - 1014658 11317)
болеет - 178992 (-6781)
подозревают - 1322705 (+5 693).
- Напомним, вакцину компании AstraZeneca теперь официально можно использовать в ЕС.
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