Коронавирус в Украине: за сутки заразились 5 тыс., выздоровели 11 тыс.

30 января, 2021, 09:58

По состоянию на утро субботы, 30 января 2021 года, в Украине насчитывается 4685 новых, выявленных за последние сутки, случаев заражения COVID-19

При этом за этот же период времени выздоровели 11317 человек. Таковы данные Совета национальной безопасности и обороны Украины , передает Еспресо.TV .

Показатели по стране:

обнаружено - 1216278 (+4 685)

умерло - 22628 (+149)

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выздоровели - 1014658 11317)

болеет - 178992 (-6781)

подозревают - 1322705 (+5 693).

Напомним, вакцину компании AstraZeneca теперь официально можно использовать в ЕС.

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