Хачериди разорвал контракт с "Динамо" и угрожает клубу иском
30 января, 2021, 22:43
Украинский футболист Евгений Хачериди разорвал контракт с брестским "Динамо" и намерен судиться с белорусами из-за задолженности по зарплате
Об этом сообщает FootBoom.
По словам Хачериди, он оставил "Динамо" и рассматривает предложения от других клубов.
"Я оставил "Динамо" Брест. Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим что будет дальше", - сказал Хачериди.
Он добавил, что белорусский клуб имеет перед ним задолженность по зарплате, из-за чего он может пойти в суд.
В 2021 году 33-летний Евгений Хачериди сыграл за Брестское "Динамо" 21 матч и стал обладателем Суперкубка Беларуси.
Зимой "Динамо" оставили еще два украинских футболиста - Александр Нойок и Артем Милевский.
- Напомним, 24 декабря бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский стал игроком "Миная" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-