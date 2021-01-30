Хачериди разорвал контракт с "Динамо" и угрожает клубу иском

30 января, 2021, 22:43

Украинский футболист Евгений Хачериди разорвал контракт с брестским "Динамо" и намерен судиться с белорусами из-за задолженности по зарплате

Об этом сообщает FootBoom.

По словам Хачериди, он оставил "Динамо" и рассматривает предложения от других клубов.

"Я оставил "Динамо" Брест. Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим что будет дальше", - сказал Хачериди.

Он добавил, что белорусский клуб имеет перед ним задолженность по зарплате, из-за чего он может пойти в суд.

В 2021 году 33-летний Евгений Хачериди сыграл за Брестское "Динамо" 21 матч и стал обладателем Суперкубка Беларуси.

Зимой "Динамо" оставили еще два украинских футболиста - Александр Нойок и Артем Милевский.

Напомним, 24 декабря бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский стал игроком "Миная" .

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