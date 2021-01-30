Для 13 местных компаний снизили тарифы на распределение газа

30 января, 2021, 14:48

В субботу, 30 января 2021 года, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний

Об этом со ссылкой на заседание НКРЕКП, которое транслировалось на YouTube, передает Еспресо.TV .

Комиссия пересмотрела тарифы для:

ЧАО "Гадячгаз"

АО "Закарпатгаз"

АО "Ивано-Франковскгаз"

АО "Лубнигаз"

ЧАО "Мелитопольгаз"

АО "Николаевгаз"

АО "Полтавагаз"

ЧАО "Тернопольгаз"

АО "Тысменицагаз"

ЧАО "Уманьгаз"

АО "Харьковгаз"

АО "Черновцыгаз"

ООО "Газовик"

НКРЕКП принял решение, согласно которому максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС. Для этих компаний тариф установлен от 1,66 гривны до 1,79 грн за 1 куб. м.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Предельный тариф на распределение газа не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Напомним, 18 января Кабинет Министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр.

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