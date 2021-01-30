Девушка-патрульная из Буковины стала чемпионкой мира по панкратиону

30 января, 2021, 12:31

Татьяна Гринько - патрульная полицейская, которая стала чемпионкой мира по панкратиону

Она родом из Сокирянского района, села Михалково. Сейчас работаю в столичном подразделении Национальной полиции, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Молодой буковинец .

По словам Татьяны, она с детства любила смотреть соревнования по боксу.

"Мы с папой смотрели бокс и бои без правил. Еще тогда я хотела пойти на панкратион, но мы жили в селе, поэтому такой возможности у меня не было. Уже позже, когда я переехала в Черновцы и поступила в ЧНУ на факультет физической культуры и здоровья человека, начала ходить на тренировки по панкратиону. Тогда меня агитировала моя подруга. На тот момент она была чемпионкой Европы. Уже с 16 лет я начала тренироваться. Прошел год, и я хотела покинуть этот вид спорта, потому что было очень много дел: обучение, фитнес, туризм. Каждая минутка была расписана. Но мой тренер тогда сказал, что идти не стоит, ведь есть хорошие способности ", - вспоминает спортсменка.

С началом профессиональной деятельности в статусе женщины-полицейской Гринько не оставила любимый спорт.

"От патрульной полиции ездила на различные соревнования. Честно сказать, сочетать такой вид спорта со своей работой достаточно трудно. Так ночные смены, то дневные, просыпаешься в пять утра, приходишь домой в десять вечера ... На тренировку совсем времени не хватало. Бывало такое, что, придя с ночной смены, сразу бежала на тренировку утром, приходила домой, немного отдыхала и вечером снова бежала тренироваться. Сейчас, как вспоминает, не понимаю, откуда брала на это силы ", - говорит Гринько.

На вопрос, приходилось Татьяне применять приемы панкратиона в работе полицейского, девушка смеется.

"Приходилось. В начале применяла. Как сейчас помню, приезжаем на вызов - сын бил маму. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Начал" протягивать руки "к нам с коллегой. Мы заломили ему руки за спину, а я , не долго думая, применила к нему "переднюю петличку", он падает и бьется головой. Тогда уже его мама начала нас кричать, что полицейские плохие. После этого случая стараюсь не применять силу, потому что боюсь, что могу не рассчитать ее ", - говорит девушка.

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