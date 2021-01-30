Центр города Рогатин закрывают для грузовиков

30 января, 2021, 07:43

Государственное агентство автомобильных дорог Украины сообщает, что с понедельника, 1 февраля 2021 года, вносятся изменения в схему организации дорожного движения и вводится ограничение на движение большегрузного и крупногабаритного транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-09 Мукачево - Львов, км 375+ 400 - км 376 + 475, пролегающей по улице Галицкая через город Рогатин

Об этом со ссылкой на официальный сайт Укравтодора передает Еспресо.TV .

Отныне движение грузового транспорта (более 10 тонн) со стороны Ивано-Франковска в направлении города Львов направляется по улицам:

Галицкая (в отделение полиции) - Даниила Галицкого - Степана Бандеры - выезд на улицу Тараса Шевченко - Маркиана Шашкевича - продолжение по улице Галицкой;

движение грузового транспорта (более 10 тонн) с стороны Львова в направлении города Ивано-Франковск направляется обратным маршрутом:

Галицкая - Шашкевича - Шевченко - Бандеры - Даниила Галицкого - продолжение улице Галицкой.

"Просим водителей большегрузного и крупногабаритного транспорта обратить внимание на изменения, заранее спланировать свой маршрут и придерживаться имеющихся средств регулирования дорожного движения (требований дорожных знаков)", - отмечает ведомство.

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