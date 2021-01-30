30 января на фронте: с российской стороны - четыре обстрела, с украинской - двое раненых

30 января, 2021, 18:28

30 января на Донбассе российские оккупанты совершили четыре обстрела, в результате которых были ранены два украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается медицинская помощь.

Из станковых противотанковых гранатометов российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь в пригороде Авдеевки.

Вблизи населенного пункта Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник применил автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также - стрелковое оружие.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.

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