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Espreso.tvОбществоЗеленский в ближайшее время назначит главу миссии Украины при НАТО, - Стефанишина

Зеленский в ближайшее время назначит главу миссии Украины при НАТО, - Стефанишина


фото: reuters
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что руководитель миссии Украины при НАТО будет назначен в ближайшее время

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Решение о назначении руководителя миссии Украины при НАТО принимает президент, поскольку это дипломатическая должность. Мы сформировали ряд предложений по определению кандидатуры ... и надеемся, что в ближайшее время будет назначен", - сказала Стефанишина.

Она уточнила, что назначение главы миссии будет после коммуникаций премьер-министра и президента с генеральным секретарем НАТО.

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