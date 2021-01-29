Зеленский в ближайшее время назначит главу миссии Украины при НАТО, - Стефанишина

29 января, 2021, 11:41

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что руководитель миссии Украины при НАТО будет назначен в ближайшее время

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Решение о назначении руководителя миссии Украины при НАТО принимает президент, поскольку это дипломатическая должность. Мы сформировали ряд предложений по определению кандидатуры ... и надеемся, что в ближайшее время будет назначен", - сказала Стефанишина.

Она уточнила, что назначение главы миссии будет после коммуникаций премьер-министра и президента с генеральным секретарем НАТО.