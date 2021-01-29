Зеленский, Шмыгаль и Разумков почтили память Героев Крут
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.
Память погибших почтили минутой молчания.
Президент установил лампаду к могилам Героя Украины Александра Клитинского, который погиб во время Революции Достоинства и погибшего в боях за Иловайск кавалера ордена Даниила Галицкого Маркиана Паславского.
"Для Украины теперь и более ста лет назад угроза одинакова. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой. Хотя условия неодинаковы - мы теперь действительно крепче. Наши мечты уже немного другие, потому что у нас многое из того, о чем в 1918-м предыдущие поколения и думать не смели ", - сказал он.
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