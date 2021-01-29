Зеленский, Шмыгаль и Разумков почтили память Героев Крут

29 января, 2021, 11:26

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Память погибших почтили минутой молчания.

Президент установил лампаду к могилам Героя Украины Александра Клитинского, который погиб во время Революции Достоинства и погибшего в боях за Иловайск кавалера ордена Даниила Галицкого Маркиана Паславского.

"Для Украины теперь и более ста лет назад угроза одинакова. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой. Хотя условия неодинаковы - мы теперь действительно крепче. Наши мечты уже немного другие, потому что у нас многое из того, о чем в 1918-м предыдущие поколения и думать не смели ", - сказал он.