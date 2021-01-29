Зеленский подписал закон об ускоренной регистрации вакцины от коронавируса

29 января, 2021, 20:04

Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения" № 1159-IX, сообщает пресс-центр Офиса президента.

Документ устанавливает возможность ускоренной государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) в случае принятия такого решения центральным органом исполнительной власти.

Такое решение об ускоренной государственной регистрации принимается, в частности, при наличии данных об успешном проведении доклинических испытаний; если разрешение на экстренное применение было предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или по централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза. Отдельно предусмотрено, что лекарственное средство не должно быть разработано в государстве-агрессоре.

Регистрационное удостоверение вакцины или медпрепаратов, прошедших процедуру государственной регистрации под обязательство для экстренного применения, выдается сроком на один год с возможностью продления еще на год.

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