Зеленский назначил шоумена Скичко руководителем Черкасской ОГА

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

В Офисе президента Зеленский встретился с новым главой ОГА и вручил ему служебное удостоверение.

"Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкасчины", - сказал Зеленский.

Скичко родился в 1991 году в Черкассах. Окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "международная экономика". Был телеведущим, пародистом, актером.

В 2017 году Скичко женился на обладательнице Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизавете Юрушевой, дочери миллиардера Леонида Юрушева. В этом же году был ведущим церемонии вручения первой национальной кинопремии "Золотая Юла" и "Евровидения". С февраля 2019 года вел программу "Удивительные люди".

В Раду был избран от "Слуги народа" по 197-му одномандатному округу в Черкасской области. Руководит подкомитетом по вопросам железнодорожного транспорта.

Напомним, Кабмин согласовал назначение экс-шоумена Скичко на должность главы Черкасской ОГА.

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