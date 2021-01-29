Завещал около 2 млн евро: австриец оставил подарок для французской деревни

Об этом сообщает The Guardian, передает "Европейская правда".

25 декабря в возрасте 90 лет скончался австриец Эрик Швам. Мужчина в своем завещании оставил подарок для села Ле Шамбон-сюр-Линьон, расположенного на удаленном горном плато на юго-востоке Франции, где исторически проживает большая протестантская община, известная тем, что предлагает убежище всем, кто в этом нуждается.

"Это большая сумма для села", - сказал мэр Жан-Мишель Эйро.

Мэр не рассказал о сумме, которую завещал австриец. Но предшественник, который сообщил на местном сайте, что дважды встречался со Швамом и его женой, сказал, что это около 2 млн евро.

Семья Швама, а также сам он бежали во Францию в 1943 году. Их прятали в местной школе во время войны. Семья оставалась там до 1950 года. Впоследствии он изучал фармакологию и женился на местной католичке. Эйро сказал, что Швам попросил использовать деньги на образовательные и молодежные инициативы, в частности на стипендии.

Отмечается, что село на протяжении веков принимало многих людей, спасавшихся от религиозных или политических преследований, - от священников, которые вынуждены были прятаться во время Французской революции, до испанских республиканцев во время гражданской войны 1930-х годов, а в последнее время - мигрантов и беженцев с Ближнего Востока и стран Африки.

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