YouTube заблокировал ряд видео с гимном России
29 января, 2021, 21:28
Видеохостинг YouTube заблокировал ряд видео, содержащих гимн Российской Федерации
Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
"В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные для размещения видеофайлов YouTube под предлогом нарушения авторских прав", - отметили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что блокирование гимна РФ "считают хамством в отношении всех граждан страны".
В ведомстве не предоставили перечень заблокированных видео, однако посоветовали российским владельцам Youtube-каналов переходить на видеохостинги из РФ.
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