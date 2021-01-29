YouTube заблокировал ряд видео с гимном России

29 января, 2021, 21:28

Видеохостинг YouTube заблокировал ряд видео, содержащих гимн Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные для размещения видеофайлов YouTube под предлогом нарушения авторских прав", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что блокирование гимна РФ "считают хамством в отношении всех граждан страны".

В ведомстве не предоставили перечень заблокированных видео, однако посоветовали российским владельцам Youtube-каналов переходить на видеохостинги из РФ.

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