Впервые за 20 лет в Кременчугский роддом подбросили младенца

29 января, 2021, 15:59

Под дверь Кременчугского перинатального центра (роддома) подбросили новорожденную девочку

Об этом сообщает Кременчугская газета.

Это новорожденная девочка. Рядом лежала записка, где указано, что младенца зовут Мишель. И родилась она 27 января. Вес новорожденной - более 2 кг.

Вице-мэр Ольга Усанова отметила, что на входе, где положили ребенка, видеокамеры не установлены. Поэтому кто подбросил новорожденную девочку, неизвестно. Полиция проводит расследование. Если родителей не установят, то ребенка зарегистрируют согласно установленной процедуре.

Медики роддома отмечают, что ребенка им подбросили впервые за последние 20 лет. По словам директора Кременчугского перинатального центра III уровня Радомира Сербин, ребенок здоров.

Месяц ребенок проведет в роддоме, дальше его переведут в городскую детскую больницу. За это время должны оформить документы как на брошеного ребенка. Уже после больницы девочку должны перевести в Кременчугский областной специализированный дом ребенка ( "Дом Малютки»).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb