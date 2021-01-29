Вкусная зима: Усик дал "самое короткое интервью в мире". Видео
29 января, 2021, 17:23
Боксер Александр Усик рассказал, какую погоду он любит зимой
Об этом сообщает Епресо.TV со ссылкой на instagram LomUs.
Под роликом указано, что это "самое короткое интервью в мире".
"Саша, а тебе какая зима в Украине больше нравится - зеленая или белая?", - спросили у боксера. "Мне нравится вот такая белая, вкусная, невероятно красивая зима, как сейчас", - сказал Усик по-украински..
- 21 января Джозеф Паркер заявил, что достичь успеха в супертяжелом весе Усику мешает отсутствие нокаутирующего удара.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-