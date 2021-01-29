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Espreso.tvСпортВкусная зима: Усик дал "самое короткое интервью в мире". Видео

Вкусная зима: Усик дал "самое короткое интервью в мире". Видео


фото: Getty Images
Боксер Александр Усик рассказал, какую погоду он любит зимой

Об этом сообщает Епресо.TV со ссылкой на instagram LomUs.

Под роликом указано, что это "самое короткое интервью в мире".

"Саша, а тебе какая зима в Украине больше нравится - зеленая или белая?", - спросили у боксера. "Мне нравится вот такая белая, вкусная, невероятно красивая зима, как сейчас", - сказал Усик по-украински..

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