Ветерана, который фигурировал в деле об убийстве Шеремета, отпустили под домашний арест
29 января, 2021, 15:42
Ветерана АТО, военного сапера Владислава Грищенко ("Буча"), подозреваемого в покушении на бизнесмена Михаила Чекурака, отпустили под домашний арест
Об этом сообщает УП со ссылкой на адвоката Виталия Ковальчука.
Ивано-Франковский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
Ветерана обязали носить электронный браслет.
- Напомним, 12 декабря 2019 года Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Еще два человека - чета ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- Чете ветеранов АТО Инне и Владиславу Грищенко, более известным по позывными "Пума" и "Буча", не объявили официальных подозрений по делу Шеремета. Им объявили подозрения в деле подготовки покушения на бизнесмена Ивана Вакуленко в городе Косове, на Ивано-Франковщине.
- Ветерану АТО Инне Грищенко, позывной "Пума", задержанной по подозрению в покушении на убийство жителя Косова Михаила Чекурака, изменили меру пресечения на домашний арест.
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