Великобритания закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут из-за нового штамма коронавируса

29 января, 2021, 11:43

Правительство Великобритании ввело запрет на прямые пассажирские рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и обратно на фоне опасений относительно распространения коронавирусного штамма из ЮАР

Об этом сообщает The Week .

Великобритания также добавила Руанду и Бурунди в список стран, в которые запрещены прямые пассажирские рейсы.

Решение вступает в силу сегодня.

"Это означает, что людям, которые находились в этих странах или переезжали транзитом через эти страны, будет запрещен въезд, за исключением для граждан Великобритании, Ирландии и граждан третьих стран, имеющих право на жительство. Они должны самоизолироваться дома в течение 10 дней ", - заявил министр по вопросам транспорта Грант Шапс.

В британском правительстве приняли соответствующее решение на фоне опасений относительно распространения в стране более заразного варианта коронавируса, который впервые был обнаружен в Южно-Африканской Республике.

Отмечается, что воздушное сообщение Дубай - Лондон считается самым загруженным авиамаршрутом в мире.

Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 29 января зафиксировано 102 098 170 случаев COVID-19, из них - 2201043 летальных, выздоровели уже 73867291 человек.

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