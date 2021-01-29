Великобритания закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут из-за нового штамма коронавируса
Об этом сообщает The Week .
Великобритания также добавила Руанду и Бурунди в список стран, в которые запрещены прямые пассажирские рейсы.
Решение вступает в силу сегодня.
"Это означает, что людям, которые находились в этих странах или переезжали транзитом через эти страны, будет запрещен въезд, за исключением для граждан Великобритании, Ирландии и граждан третьих стран, имеющих право на жительство. Они должны самоизолироваться дома в течение 10 дней ", - заявил министр по вопросам транспорта Грант Шапс.
В британском правительстве приняли соответствующее решение на фоне опасений относительно распространения в стране более заразного варианта коронавируса, который впервые был обнаружен в Южно-Африканской Республике.
Отмечается, что воздушное сообщение Дубай - Лондон считается самым загруженным авиамаршрутом в мире.
Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 29 января зафиксировано 102 098 170 случаев COVID-19, из них - 2201043 летальных, выздоровели уже 73867291 человек.
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