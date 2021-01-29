В США начали расследование против SpaceX из-за "возможной дискриминации"

29 января, 2021, 12:32

Министерство юстиции США начало расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за "возможной дискриминации" при рекрутинге новых сотрудников

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

В мае прошлого года американское правоохранительное ведомство получило от гражданина другой страны дискриминационную жалобу, в которой утверждалось, что компания SpaceX не взяла его на работу на основе того, что он не является гражданином США.

Минюст направил в компанию Маска запрос предоставить прокурорам все документы, связанные с этим вопросом, однако в SpaceX им отказали.

Теперь Минюст хочет в судебном порядке заставить компанию Маска передать все релевантные документы.

В SpaceX пока не прокомментировали новость.

Ранее Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении компании Tesla после заявлений главы компании Илона Маска о возможности выкупа ее акций и вывода с биржи.

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