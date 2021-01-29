В Румынии во второй раз произошел пожар в коронавирусной больнице, 4 погибших
В Министерстве внутренних дел страны 29 января сообщили, что все погибшие - пациенты больницы, сообщает Радио Свобода.
60 человек перевели в другие здания больничного комплекса, а 44 - в другие больницы Бухареста.
Пожар вспыхнул на первом этаже около 5 утра по местному времени. По данным спасателей, в то время в больнице находились около 200 человек.
Причины возгорания пока неизвестны. По факту пожара возбудили уголовное дело.
В ноябре в румынском городе Пятра-Нямц на северо-востоке страны жертвами пожара в отделении интенсивной терапии стали 10 пациентов с COVID-19. В Минздраве страны тогда сообщили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке.
В Румынии, с населением в 19 миллионов человек обнаружили более 721 000 случаев COVID-19, 18100 человек погибли.
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