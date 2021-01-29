В России обнародовали видео, которое якобы показывает дворец Путина под Геленджиком изнутри

29 января, 2021, 13:52

Российский телеграмм канал Mash опубликовал видео, снятое якобы внутри так называемого дворца Путина, которое показывает, что интерьер объекта находится на "нулевом этапе строительства"

Об этом сообщает Медуза .

По словам главного редактора Mash Максима Иксанова, который там побывал, экскурсию по скандальному объекту ему организовал якобы "представитель технического надзора, который следит за возведением объекта уже 6 лет".

Дворец, как следует из видео, готов только снаружи. Внутри работы не дошли даже до стадии отделки помещений. "Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаться", - говорит Иксанов.

"Медуза" отмечает, что кадры, снятые Mash, уже показали в эфире пропагандистского канала "Россия 24".

При этом в расследовании ФБК Навального говорилось, что здание начали перестраивать из-за ошибок при проектировании, которые привели к высокой влажности и плесени.

Согласно фильма, Путин обладает роскошным дворцом на более 17 тыс. квадратных метров с вертолетной площадкой, виноградниками и даже собственным театром и подземной хоккейной площадкой.

Представитель Путина Дмитрий Песков назвал расследование "качественной клюквой" и заявил, что президент РФ не пользуется "дворцом" и "не имеет к этому никакого отношения".

Сам Путин заявил, что изложенные в фильме факты - это "компиляция" и попытка "промыть мозги".

По состоянию на 29 января фильм собрал уже более 100 млн просмотров на YouTube.

В субботу, 23 января, в десятках городов России прошли многотысячные акции сторонников Навального. Протесты разогнали и задержали более 3000 человек.

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